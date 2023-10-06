فيلم Reptile.. ملتقى الأسرار والخيوط المشتعلة في لعبة مميتة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يُعتبر فيلم “زاحف” أول تحفة سينمائية حديثة من إبداع المخرج غرانت سينغر، وهو عمل يترك انطباعًا لا ينسى بأداء ساحر من قبل النجم الكبير بينيسيو ديل تورو.

ويقدم ديل تورو في هذا العمل أداءً يصعب تفويته، حيث ينغمس بمهارة في شخصية غامضة تتيح للجمهور تجربة مشاعر متنوعة وعميقة. لا شك في أن هذا الأداء يُعتبر إحدى أبرز مميزات الفيلم.

تعتري بعض القضايا التي تتعلق بتطوير الشخصيات الثانوية فراغات إيقاعية، وهو ما يلوح بأثره السلبي على تقدم السرد. يبدو أن الفيلم يستهلك تفاصيل معقدة بزيادة، مما يتيح للشخصيات الثانوية فرصة أقل للتألق بأدوارها الفنية. هذا الجانب يمكن أن يكون محط قلق للمشاهدين الذين يتطلعون إلى تصوير شخصيات فرعية مميزة ومعقدة.

ويبرز تأثير غرانت سينغر بجلاء، حيث يبدو وكأنه يتَّبع خطى المخرج العبقري ديفيد فينشر. حيث يتميز هذا المنتوج الفني بإنتاج متقن وعناية دقيقة بالصورة والإخراج، ولكن يمكن أن يلفت انتباه تركيز المشاهد الزائد على تعقيدات الحبكة على حساب التطور السردي.

تظهر شخصية ويل غرادي، التي يقوم بتجسيده ببراعة الممثل جاستن تيمبرليك، كمستثمر عقاري متعامل مع وكيلة عقارية تُدعى سومر، تمثلها ماتيلدا لوتز. تقوم هذه الثنائية بشراء منازل مستأجرة بأسعار مخفضة وبعد ذلك يتم تجديدها وإعادة بيعها في المنطقة نفسها، وكل ذلك تحت إشراف الأم الحاضنة لويل كاميل، التي تؤدي دورها بإقناع فرانسيس فيشر.

في مشهد مأساوي يتغير مجرى الأحداث، يلتقيها ويل سومر في منزل عقاري وتظهر علامات وحشية على وفاتها. يتم تحقيق الأمور بسرعة تحت إشراف المحقق توم نيكولز ديل تورو وشريكه دان كليري آتو إيساندوه، ويبدو أن ويل غرادي يخفي أسرارًا غامضة وغير معروفة تعزز من توتر القصة. بينما تكشف اللقطات عن طيات قصة ويل، يبدو أنه يبحث دائمًا عن الحب والاقتراب من حبيبته المتوفاة بشغف.

يُظهر ويل مارك لوفري بجلاء أنه متورط في أمور مشبوهة، لكنه يجد الجثة لأول مرة في المستنقع، ويُعتقد في البداية أن الجثة تعود إلى زوجته السابقة ماريما شارلوت غينسبورغ، وهذا ما يزيد التشويق في القصة.تظهر شخصية ويل بشكل غريب الأطوار في العديد من المشاهد، حيث تُظهره لقطات فيديو مراقبة وهو يقوم بقص شعر شخص غريب مما يثير الاستفسار حول طبيعته الغامضة وسلوكه الغريب.

بالنسبة لإيلي فيليبس مايكل بيت، يعتبر مشتبهًا به آخر في القائمة المتوالية من الأشخاص الغامضين في الفيلم. يتبين أن والده تضرر في صفقة تعامل مع ويل غرادي، مما يشير إلى احتمال قيام إيلي بالانتقام من ويل. هذه التفاصيل تزيد الغموض في الفيلم، وتضفي عناصر الجريمة والتحقيق تعقيدًا إضافيًا على الحبكة العامة.

يتم تقديم ثلاثة مشتبه بهم رئيسيين بشكل غير عادي، حيث يتصاعد التوتر في حبكة السيناريو الذي أُلفه بمهارة كل من السيناريست بنجامين بروير وديل تورو وسينغر. يشارك هؤلاء الممثلون مع طاقم كبير من الشخصيات الثانوية، والذين يأخذون توم نيكولز، المحقق الرئيسي الذي يُجسد ببراعة عن طريق ديل تورو، في رحلته المثيرة.

أليشيا سيلفرستون تقدم أداءً فعّالًا في دور زوجة توم نيكولز، جودي، حيث تؤدي دورًا حيويًا في الكشف عن لغز الجريمة. إنها شخصية شجاعة ومشاركة بشكل فعّال في البحث عن الحقيقة.علاوة على ذلك، يتم تقديم شخصية الكابتن روبرت آلن بأداء رائع من قبل إيريك بوغوسيان، وهو رئيس توم نيكولز، الذي يُشخص بمرض متلازمة التصلب العصبي المتعدد.

يعكس هذا الفيلم بشكل مثير أشكالًا مختلفة من الشخصيات، ويقدم رؤية جديدة تمامًا عن الأدوار التقليدية. تجد نفسك مشغولًا بكل شخصية ومشهد، مما يمنح الفيلم أجواءً مميزة تذكرك دائمًا أنك تشاهد عملًا سينمائيًا يشكل مزيجًا معقدًا بين الأسلوب والرؤية، حيث يبدو أن هناك تحديًا في توازن الأسلوب والغموض الرئيسي.

ويتقن المخرج التصوير بشكل جميل ويأتي بمشاهد مهيبة في الفيلم، ولكن يبدو أن هذا الجمال بعض الشيء فارغ من ناحية الرسالة أو المعنى.

تمتلئ متتاليات المشاهد بالعديد من العناصر والشخصيات الفرعية، ولكنها لا تبدو متماسكة بشكل جيد وتترك بعض الأسئلة دون حل. ومع ذلك، يبرز أداء ديل تورو على نحو استثنائي، حيث يؤدي دور توم نيكولز بشكل مدهش. تتقاطع المأساة والبساطة في أدائه بطريقة مميزة، ويظهر الشعور بالتوتر والرغبة اليائسة في السلام من خلال لغة جسده وتعابيره العينية.

غرانت سينغر يبرز لأول مرة بشكل واضح اهتمامه البالغ بتصوير أول فيلم بجمالية فائقة. يقدم للجمهور مشاهد مذهلة من خلال استخدامه المهارات الفنية في التكوين والإضاءة والتصميم البصري. تُخلق هذه المكونات معًا جوًا من الغموض والتوتر يضفي على الفيلم زاحف طابعًا سينمائيا خاصًا. كما يوجه الممثلون بمهارة، مما يساعدهم على تقديم أداءات استثنائية.

ويتميز الأداء الرائع للممثلين مثل بينيسيو ديل تورو وجاستن تيمبرليك بتجسيدهم لشخصياتهم بشكل متقن.

ينسج سينغر خيوط القصة بمهارة ليحافظ على تشويق الجمهور طوال الفيلم. ويكشف عن الأحداث ببطء مدروس، مما يحافظ على الحبكة ويحفز التفكير.فضلا عن ذلك، يُظهر مهارات استثنائية في التحكم في الإيقاع والتوقيت. يستخدم التوقيت بشكل ممتاز لإبراز اللحظات الرئيسية والمفاجآت في نفق الأحداث. كما يبرز بمهارة على الرمزية والميتافيزيقا لإضافة عمق إلى أعماله السينمائية، ويختار الموسيقى والصوت بعناية لتعزيز المشاهد والمشاعر.

على الرغم من بعض العناصر الجيدة في الفيلم مثل أداء سيلفرستون وبوغوسيان، إلا أن ديل تورو يتألق على نحو خاص ويضيف طابعًا فريدًا إلى العمل. إن زاحف يعرض قصة معقدة مع أداءات مميزة، ويثير الكثير من الأسئلة والتفكير، مما يجعله جديرًا بالمشاهدة.