“بصوت مصري”.. لايف ستايلز ستوديوز تشارك المصريين احتفالهم بذكرى انتصار 6 أكتوبر

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: احتفلت شركة “لايف ستايلز ستوديوز” ورئيس مجلس إدارتها، رجل الأعمال السعودي فهد الزاهد بذكرى انتصار 6 أكتوبر الذي تحيي به مصر ذكرى انتصار القوات المسلحة في تحرير أرض سيناء.

ونشر الحساب الرسمي لشركة “لايف ستايلز ستوديوز” مقطعًا من أغنية “بصوت مصري” التي أنتجتها للفنان المصري هيثم سعيد في وقت سابق هذا العام، وعلّق الحساب قائلًا: “نشارك الشعب المصري الاحتفالات بذكرى انتصار السادس من أكتوبر”.

أغنية “بصوت مصري” من كلمات محمد حسن معوض، وألحان عمرو صفاء، وتوزيع عمر اسماعيل، وميكس وماستر عمّار خاطر. أما الكليب حمل توقيع المخرجة بتول عرفة التي نقلت بالصورة جمال مصر وطبيعتها المميزة إضافة الى لقطات جمعت هيثم على النيل مع أبناء بلده.

يقول مطلع الأغنية: “يا حضن الليل يا نخلة وطرحة جنب النيل يا طلعة صبح ويا الشمس يا طيبة قلب صافي جميل غنى المواويل بصوت مصري صعيدي اصيل يا مصر انت يا ست الحسن فكل الكون ما ليكي مثيل”.