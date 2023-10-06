“ما بدّي نزل Singles”.. نجوى كرم تبدأ التحضير لألبومها الجديد

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أطلّت النجمة نجوى كرم في مجموعة فيديوهات عبر حسابها الرسمي على “سناب شات”، ونشرت بعضا عبر خاصيّة القصص القصيرة على انستغرام.

وتحدّثت نجوى كرم في الفيديوهات عن تفاصيل تسجيل أغنيات ألبومها الأخير “كاريزما” والذي حقق نسبة استماع ومشاهدة مرتفعة حدًا عبر المواقع الموسيقية وقناة “روتانا” على “يوتيوب”.

كما كشفت نجوى كرم عن عدم رغبتها في طرح أغنيات Single في الفترة المقبلة: “ما بدّي نزّل Singles”، مضيفةً أنها بدأت التحضير لألبومها الجديد في دردشة مُتخَيّلة بينها ومعجبيها.

وكان لافتاً أن نجوى كرم قد كتبت في تغريدةٍ على حسابها في “إكس – تويتر سابقًا”: “شوفوا آخرستوري، ملّا نقزي أكلناها”. وحقق الفيديو الّذي نشرته انتشاراً واسعاً بين محبيها.

الجدير ذكره أن نجوى كرم طرحت بداية الصيف الحالي ألبوم “كاريزما”، وتضمن 7 أغنيات، تعاونت من خلالها مع عدد من الشعراء والملحنين والموسيقيين، والأغنيات هي:”شغل موسيقى”، “عشر دقايق”، “كاريزما”، “مغرومة بحالي”، “زعلك صعب”، “بحبك حب”، و”واني اشتقتلو”.