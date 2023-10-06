“زريعة إبليس” يدخل بالتونسيين إلى عالم الرعب

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: انتهى طاقم عمل الفيلم التونسي “زريعة إبليس” للمخرج محمد خليل البحري مطلع هذا الأسبوع من تصوير العمل الذي تدور أحداثه في أجواء من الرعب والإثارة، ومن المنتظر أن يصافح الفيلم عشاق الفن السابع قريبا.

وقال محمد خليل البحري في تدوينة عبر حسابه على إنستغرام “الحمدلله اليوم أكملنا حلم جديد وخطوة إلى الأمام وفيلم جديد سيترك بصمة في الذاكرة السينمائية التونسية.. إن شاء الله ملتقانا قريبا في القاعات”.

وأشار إلى أن “زريعة إبليس” وهو الاسم المبدئي لفيلمه الجديد أنجزه من دون أن يتلقى أي دعم، مضيفا “ولا حتى معاونة من أكبر داعم للشباب وزارة الثقافة.. ولا حتى بالتسهيلات”.

ومن المنتظر أن يعرض فيلم الرعب التونسي وهو من سيناريو خليل البحري وغفران البخري على الشاشة الفضية قريبا في القاعات السينمائية التونسية.

والعمل يضم مجموعة من الفنانين بينهم وحيدة الدريدي، رشا بن معاوية، محمد قلصي، حكيم بالكحلة، وأحلام الفقيه.

ولفت مخرج الفيلم إلى أن العمل يشارك فيه نخبة من أبرز نجوم تونس، قائلا “ينورونا في العمل نجوم شاهدتهم وأنا صغير ولم أتصور يوما أن أعمل معهم كمخرج مثل المدرسة منى نور الدين والقدير فتحي المسلماني والقديرة سلوى محمد”.

وشاركت الممثلة وحيدة الدريدي متابعيها عبر صفحتها على فيسبوك مجموعة صور من كواليس فيلم “زريعة إبليس” معلقة عليها بالقول “نهاية التصوير.. فيلم للمخرج محمد خليل البحري”.

وأشرف على إنتاج الفيلم المنتج مجدي الحسيني الذي سبق أن أنتج أفلام “خاتم عليسة” الموجّه إلى الأطفال، “أولاد الحي في دبي” و”سفاح نابل”.

ويعد “زريعة إبليس” ثالث فيلم طويل في مسيرة محمد خليل البحري بعد فيلميه الروائيين “لآخر نفس” في 2020، و”حجر الواد” في 2021.

و”لآخر نفس” تدور أحداثه حول كوابيس تُؤرق الدكتور فارس، وتجعل هاجسه الوحيد معرفة سبب زيارة والدته المتوفاة قبل عام ونصف العام له في المنام، ما دفعه نحو إعادة فتح ملف موتها، ومن هنا تنطلق أحداث الفيلم بين الدراما والتشويق والاستقصاء.

وقام محمد خليل البحري بتأليف “لآخر نفس” وإخراجه وهو بسيكودراما مستوحاة من قصة واقعية، عبارة عن رحلة بحث عن الحقيقة التي تروى من خلال أوهام وكوابيس اليقظة لفارس، حقيقة أقضّت مضجعه وحوّلت ليله نهارا ونهاره ليلا، حقيقة جعلت الأحلام تصطدم بالواقع لتصير لغزا بوليسيا يصعب حله.

والفيلم من بطولة كل من بسام الحمراوي وأروى بن إسماعيل وكوثر داودي ومالك بن سعد وشيراز حيدوري ووليد الزين ومنتصر تبون وزهرة شتيوي وهاجر زيادي وسماح سنكري وماهر جبالي.

أما “حجر الواد” فهو فيلم طغت عليه الإثارة والتشويق ما جعل المُشاهد يتساءل لفكّ ألغازه، حيث يعتمد محمد خليل البحري في أفلامه على أسلوب النهايات غير المتوقّعة.

وكان الواقع والغموض والخيال في الحياة الاجتماعية التونسية العنوان الأبرز للفيلم، كما عالج علاقات الصداقة والحب والغيرة والخيانة والمنافسة في العمل واستغلال المشاعر من أجل تحقيق الغايات الشخصية.

وضم العمل نخبة من النجوم بينهم أحمد الأندلسي، رؤوف بن عمر، مروى العقربي، مجد بلغيث، مالك العوني، لمين بالخوجة، أحلام الفقيه، وعزيز باي.

ويبدو أن محمد خليل البحري بعد “لآخر نفس” و”حجر الواد” اختار أن يقتحم عالمي الإثارة والرعب من خلال “زريعة إبليس”.