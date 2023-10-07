شكرا لقرائتكم خبر عن الأوبرا تحتفل باليوبيل الذهبى لنصر أكتوبر.. وأحمد جمال يعيد للجمهور ذكريات النصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلانى، وزيرة الثقافة، احتفلت دار الاوبرا المصرية، برئاسة الدكتور خالد داغر، باليوبيل الذهبى لانتصارات أكتوبر.

فوسط حشد جماهيرى تجمّل المسرح الكبير بالمشاعر الوطنية الحماسية، واستعاد الحضور ذكريات أجواء العبور العظيم الذى استرد الكرامة وقهر المستحيل، وعلى أنغام الفرقة القومية العربية للموسيقى بقيادة المايسترو الدكتور مصطفى حلمى تغنى المطرب أحمد جمال بباقة من المؤلفات الخالدة، كان منها هنحب مين غيرك، تحيا مصر تحيا، موال، يا أغلى اسم فى الوجود، ميدلي حليم، ومن أعماله الخاصة أغنية "اضحكى".

سبقه فاصل لنجوم الأوبرا سارة زكى، أحمد عصام، أحمد سعيد وحنان عصام، تضمن موسيقى أيام السادات، يا بوي يا مصر، دقت ساعة العمل، يا اللى عاش حبك يعلم، عظيمة يا مصر، حلوة بلادى، يا حبيبتي يا مصر، حبايب مصر، النجمة مالت على القمر، سلمولى على مصر، قصيدة مصر، وتشارك الجميع فى أداء أغنية عاش اللى قال التى اختتم بها الحفل.

وتواصل الأوبرا احتفالاتها بذكرى انتصارات أكتوبر خلال الشهر الجارى بمجموعة من الفعاليات المتنوعة على مختلف مسارحها بالقاهرة والإسكندرية ودمنهور.