فيلم "جولة تايلور سويفت" يحطم الرقم القياسي لأعلى مبيعات تذاكر.. في يوم واحد فقط

ميرنا وليد - بيروت - حقق فيلم تايلور سويفت "Eras Tour" نجاحًا كبيرًا في شباك التذاكر قبل أسبوع من وصوله إلى دور السينما.



وقالت شركة التوزيع AMC إن مبيعات التذاكر العالمية المسبقة تجاوزت 100 مليون دولار (82 مليون جنيه إسترليني)، مضيفة أن الطلب "كان مذهلاً منذ لحظة الإعلان عنه لأول مرة".

وتابعت الشركة إن الفيلم استغرق أقل من 24 ساعة ليحطم الرقم القياسي لأعلى مبيعات في يوم واحد.

ومن الممكن أن تصل مبيعات تذاكر الملاعب إلى 1.4 مليار دولار، وهو ما سيحطم الرقم القياسي الذي يحتفظ به حاليًا إلتون جون في جولة وداعه.

ومن المقرر أن يُعرض فيلم جولة Eras في دور السينما في أكثر من 100 دولة يوم الجمعة المقبل.

ويقدر المحللون أنه بالإضافة إلى مبيعات التذاكر المسبقة، يمكن أن يشهد الفيلم إيرادات أخرى بقيمة 100 مليون دولار في شباك التذاكر في أميركا الشمالية في عطلة نهاية الأسبوع الافتتاحية.

وفي العام الماضي، أصبحت سويفت أول فنانة في التاريخ تحصل على أغانٍ في كل قائمة من أفضل 10 أغانٍ فردية في الولايات المتحدة.