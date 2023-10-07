بكلمات من الفخر والإمتنان.. محمد ثروت يستذكر "نصر أكتوبر" وإستعادة أرض سيناء

ميرنا وليد - بيروت - شارك الممثل المصري سامح حسين صورة تجمعه بزوجته عبر حسابه الخاص ، عايدها من خلالها بعيد زواجهما الـ 13، وعلق سامح على المنشور بكلمات من الحب حيث قال: "شكراً إنك فى حياتى، عيد جوازنا الـ 13".



وكان أطل الممثل المصري سامح حسين على متابعيه من جلسة تصوير أجراها مع زوجته خلال الإستمتاع بعطلتهم في المغرب، ولاقى سامح إعجاب واسع من الجمهور.

وشارك سامح حسين صور له مع زوجته نشرها عبر حسابه الخاص على مواقع التواصل الإجتماعي، وظهرا فيها من رحلتهما إلى المغرب، وتفاعل الجمهور و خاصة المغربي، مع الصور من خلال التعليقات مرحبين بـ سامح وزوجته بالقول: "نورتو بلادكم".



