ميرنا وليد - بيروت - نشر الممثل المصري عصام السقا صورة له من الاستوديو وكتب معلقا "بسم الله. . (يحيي وكنوز ) الجزء الثالث رمضان القادم .. بإذن الله يكون فيه رسالة ومفيد لكل اطفالنا "

فبدأ الممثل المصري عصام السقا تسجيل مسلسل الكارتون "يحيى وكنوز" استعدادا لطرحه في الموسم الرمضاني المقبل.

مسلسل "يحيى وكنوز" هو مسلسل كارتون تدور أحداثه حول طفلين شقيقين يخوضان مغامرات عبر الزمن، ويقدم عصام السقا شخصية مدرس التاريخ الذي يرشد الطفل يحيى خلال مغامراته.

يذكر أن عصام السقا شارك في الموسم الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "جعفر العمدة" مع محمد رمضان، ومي كساب، وزينة، وأحمد داش، وإيمان العاصي، وهالة صدقي وغيرهم نخبة من النجوم.

كانت هذه تفاصيل خبر عصام السقا يحضر لمسلسل كرتوني بصوته وهذا موعد عرضه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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