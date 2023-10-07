بالصور- من داخل سيارتها الفارهة.. روان بن حسين تتألق بلوك كاجوال رائع

ميرنا وليد - بيروت - أطلت الفنانة الكويتية روان بن حسين على الجمهور من داخل سيارتها الفارهة بلوك كاجوال، وظهرت روان بالكاجوال حيث ارتدت توب باللون الأبيض ذات أكمام قصيرة مع سروال جينز واسع ذات لون داكن، وتركت شعرها منسدلاً على كتفيها مع مكياج رائع أظهرت من خلاله جمال وجهها.



وكانت نشرت روان بن حسين مقطع فيديو ظهرت فيه وهي ترقص على أغاني إيرانية، ما عرضها للانتقادات من قبل بعض الاشخاص، فردت هي على الهجوم، متسائلة لماذا استفز هذا الفيديو عدد كبير من الناس؟

وأشارت الى ان حبها للاغاني الايرانية لا علاقة له بأي قرار سياسية او علاقات وسؤون بين بلدان عربية وايرانية اذ انها فنانة وليست ديبلوماسية او سياسية وهي حرة في ان ترقص على هذه الاغنيات. وتفاعل الجمهور مع رد روان قد تشمل المؤيد والمعارض لما قامت به.



