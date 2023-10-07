"خلعت زوجها بسبب الضرب وارتدت الحجاب".. من هي المذيعة آلاء عبد العزيز؟



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

أعلنت المذيعة آلاء عبد العزيز ارتداء الحجاب عبر مقطع فيديو نشرته على حسابها الرسمي بموقع "فيس بوك".

وعلقت قائلة: "قررت انزل قصتي مع الحجاب وأول عمره لرغبة لحبايبي وأصدقائي ومتابعيني"، ولم تتمالك "ألاء" نفسها وأجهشت بالبكاء قائلة: "من أول ما بدأت رحلة العمرة وأنا بضحك وبعيط في نفس الوقت، الناس تشوفني تقولي مالك، أقولهم دي دموع الفرحة، الحمد لله كنت تايهة وربنا نورلي بصيرتي ووراني الطريق".

واستكملت: "وراني الطريق الحلو بس لازم نشوف الصعب في الطريق الحلو أكيد هنشوف حد سيء كان معاك في رحلة سيئة حد وأنت بعيد عن ربنا حاطط على عينيك غشاوة انك ما تشوفش مدى قسوته فربنا نورلك بصيرتك".

مضيفة: "محتاجة لدعمكم أوي وناس كتير بتسألني إيه اللي حصل فجأة، وناس كتير بترجع من العمرة على شغلها عادي بس أنا مش عارفة ايه اللي حصلي وده نور من ربنا وهو اللي اختارني، وصليت صلاة استخارة قدام الكعبة وقولت لربنا اختار لي وأنا آخر واحدة اتكلم في الدنيا لكن أنا بتكلم عن تجربتي الشخصية".

آلاء عبد العزيز هي مذيعة وإعلامية مصرية، قدمت العديد من البرامج على قناة "الحدث اليوم" منها برنامج "الأكيلة"، وبرنامج "صباحك سكر مع آلاء".

وكشفت " آلاء" في وقت سابق عن تعرضها للعنف الأسري والضرب من قبل زوجها على مدار سنتين وعن قيامه بإطفاء السجائر في جسدها على حد قولها لتعلن بعدها حصولها على حكم خلع ضده وعلقت عبر منشور على حسابها الرسمي "فيس بوك" قائلة: "ما فرحتش يوم فرحي زي يوم حكم الخلع".

كما أعلنت التعاون مع مطرب المهرجانات حمو بيكا ونشرت صورة لهما معًا بأحد اللقائات التي جمعتهما وعلقت قائلة: "انتظروا المفاجاة، المذيعة الاء عبد العزيز و حمو بيكا".

وكشفت " آلاء"ارتداء الحجاب عقب عودتها من أداء العمرة وقامت بنشر صور لها وعلقت قائلة: "ويهدي من يشاء بغير حساب، الحمد لله رزقني الله بالحجاب، قررت أن أكمل حياتي بالحجاب الذي يرضي الله ورزقي على الله دعواتكم بالثبات".