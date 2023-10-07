قيمتها 100 ألف جنيه.. ياسمين عز تكشف عن مسابقة الفرعون وتعلق: "المدامات يمتنعن"



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

كشفت الإعلامية ياسمين عز عن مسابقة عبر حسابها الرسمي على "فيس بوك" عقب عودتها لتقديم برنامجها "كلام الناس" على شاشة "Mbc مصر".

وأوضحت "ياسمين" شروط المسابقة قائلة: "هذه المسابقة خاصة فقط بالفرعون الصغير الكبير من مختلف الأعمار، المدامات يمتنعن ولن يتم النظر لـ إجابتهن".

واستكملت: "بمناسبة انتهاء الإجازة وعودة الفرعون لأشغال الحياة، فكرت افرح الفرعون وأعمل له مسابقة على الصفحة هنا، والجائزة قيمتها 100 ألف جنيه".

مضيفة: "المسابقة سهلة جدًا ومش محتاجة إبداع لأن أي إجابة من الفرعون هي إبداع في حد ذاتها، المسابقة هي أكمل الجملة التالية: الفرعون الصغير الكبير لما يحب........؟".

وأنهت البوست قائلة: "أصحاب أجمل تعليقين كل واحد فيهم هيكسب 50 ألف جنيه يوم السبت السحب وإعلان أسماء الفائزين".

وأعلنت "ياسمين" عن مقاضاتها للإعلامي اللبناني نيشان بعد هجومه الشديد عليها عقب تغيبها عن حضور جلسة بمنتدى الإعلام العربي، وعلقت قائلة: "انطلاقًا من حرصي واحترامي لهذا المؤتمر والحدث الإعلامي الكبير وانطلاقًا من احترامي وتقديري لدولة الإمارات العربية المتحدة متمثلة في إمارة دبي، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ورفع دعوى وبناء عليه لن أقوم بالرد على إساءة هذا الشخص الذي افتعل هذه المشكلة وأساء لشخصي في غيابي وبطريقة علنية وبشكل مرفوض أخلاقًا وقانونًا".