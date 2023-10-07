أحمد عز يفاجئ أحد أبطال فيلم "الممر" الحقيقيين على الهواء: "كان شرف ليا أجسد شخصيتك "

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

حل الفنان أحمد عز ضيفًا في مداخلة هاتفية بقناة "CBC" ضمن احتفالات ذكرى انتصارات حرب أكتوبر وذلك خلال تواجد اللواء محيي نوح والذي جسد شخصيته بفيلم "الممر".

ورحب "عز" باللواء محيي وعلق قائلًأ: "كان شرف ليا أني أجسد الدور ده وأنا قعدت مع حضرتك كتير وده شرف وفخر ليا أني أعمله".

واستكمل: "الفيلم ده كان من أصعب الأفلام اللي اتعملت على مستوى التحضيرات واللوكيشنات احنا كنا بنسوق في الصحرا جوا 4 ساعات وكل واحد مش معاه غير مايته بس عشان نختار أماكن تصوير، والفضل ده يرجع للشئون المعنوية والمخرج الكبير شريف عرفة".

مضيفًا: "واحنا كلنا شغالين كنا حاسين اننا بنعمل حاجة كبيرة اوي والموضوع كبير اوي واحنا كنا بنصور وعارفين اننا راجعين لكن الناس اللي جسدناهم كانوا عارفين انهم مش راجعين ومقابل اللي عملوه وفيلم الممر هو أقل ما يقال لناس كانت شايلة أرواحها وهي ماشية".

يذكر أن أحمد عز يشارك ببطولة الجزء الثالث من فيلم "ولاد رزق" للسيناريست صلاح الجهيني، والمخرج طارق العريان والمقرر عرضه بحلول عام 2024.

