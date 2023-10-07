حضور جماهيري ضخم لأول حفلات محمد رمضان في أسوان بذكرى نصر أكتوبر



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

يحيي الفنان محمد رمضان مساء الجمعة حفله الغنائي الأول في محافظة أسوان ضمن احتفالات ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة وسط حضور جماهيري ضخم إلى جانب عدد من الإعلاميين والشخصيات العامة أبرزهم الإعلامية هالة سرحان، الفنان إيهاب فهمي، والفنان أحمد التهامي.

ويعرض الحفل على الهواء مباشرًة عبر قناة "الحياة"، واستقبل الجمهور الأسواني الفنان محمد رمضان بحفاوة بالغة فور صعوده على المسرح وقام بتحية الحضور وغناء عدد من أشهر أغانيه منها "نمبر وان، جيشنا صعب" ولاقت الأغنية تفاعلًا بين الحضور.

كما عرض لرمضان فيديو مجمع خلال فترة خدمته بالجيش المصري، ويشارك "رمضان" حفلة الليلة فريق "بلاك تيما" وذلك نظرًا لجذورهم التي تمتد لمحافظة أسوان.

ونشر "رمضان" خلال الساعات القليلة الماضية صور ومقاطع فيديوهات عبر حسابه الرسمي على "انستجرام" من فور وصوله لمطار أسوان الدولي وحرص العديد من جماهيره على استقباله هناك.

كما أوضح بأحد مقاطع الفيديو تجوله في رحلة نيلية وسط تواجد العديد من الأطفال والذين ظلوا يهتفون :"عايزين نمبر وان".

وأقيمت العديد من الحفلات الغنائية بمناسبة ذكرى مرور 50 عام على انتصار حرب أكتوبر منها حفل مساء الاثنين الماضي بميدان الجلاء في منطقة الدقي تقديم المطربين إيهاب توفيق، حكيم، رضا البحراوي وأمام متحف الحضارات، في منطقة الفسطاط، شارك 7 نجوم بالغناء، وهم حميد الشاعري، هشام عباس، ورامي صبري، وعبدالباسط حمودة، ومحمود الليثي، رضا البحراوي، والمطربة بوسي.

وفي منطقة مصر الجديدة، شهد ميدان الكوربة، حفل شارك به 11 من نجوم الأغنية، في مقدمتهم أحمد سعد، وهم رامي صبري، ومحمود الليثي، وعبدالباسط حمودة، ورضا البحراوي، وساندي، وبوسي، ومحمد عدوية، ومحمد نور، ومينا عطية، ومصطفى حميدة.

وفي ميدان جلال قريطم بدمنهور، أحيا المطرب مصطفى قمر الحفل وشاركه كلًا من مصطفى شوقي، وحمادة هلال، والمطربة هدى، كما قدم المطرب الشعبي أحمد شيبة، أغانيه في ميدان القائد إبراهيم بالاسكندرية، بمشاركة الفنان عصام كاريكا.

وفي مدينة طنطا، شارك المطرب الشعبى رضا البحراوي، بالغناء في الاحتفالية ، مع المطربين محمد شارد، وسيف مجدي.

يذكر أن محمد رمضان عرض له مؤخرًا فيلم "ع الزيرو" وشاركته البطولة لأول مرة النجمة نيللي كريم.