ميرنا نور الدين جريئة وسارة سلامة أنيقة.. لقطات نجوم الفن خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

ميرنا نور الدين

خطفت الفنانة ميرنا نور الدين، الأنظار إليها بإطلالة جريئة، عبر حسابها على إنستجرام، نالت من خلالها إعجاب متابعيها.

غادة عادل

ظهرت الفنانة غادة عادل، بإطلالة شبابية أنيقة عبر "ستوري" حسابها على إنستجرام.

علا رشدي

استعرضت الفنانة علا رشدي، لياقتها البدنية، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "شوفتوني وأنا عندي ثبات انفعالي عالي؟،

كل يوم الصبح لازم أبص على الصور دي عشان أحاول أستحضر الصبر والثبات الانفعالي بتاعي.. جمعة مباركة فيها صبر ورحمة وثبات".

سارة سلامة

خطفت الفنانة سارة سلامة، الأنظار إليها بإطلالة أنيقة، عبر حسابها على إنستجرام، ونالت الصور إعجاب متابعيها.

أميرة أديب

التقطت الفنانة أميرة أديب، صورة "سيلفي" لها، عبر "ستوري" حسابها على إنستجرام، وظهرت خلالها بإطلالة رياضية.

ريهام أيمن

نشرت الفنانة ريهام أيمن، إطلالة أنيقة لها، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "الجمعة الأفضل".

بلقيس فتحي

نشرت الفنانة بلقيس فتحي، إطلالة أنيقة، عبر حسابها على إنستجرام، ظهرت خلالها وسط الطبيعة.

هيدي كرم

شاركت الفنانة هيدي كرم، متابعيها إطلالة أنيقة لها، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "غداءك مع منظر".

ماريتا الحلاني

نشرت المطربة ماريتا الحلاني ابنة المطرب عاصي الحلاني، صورة لها وسط الغابة، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "أيام الخريف المشمسة".