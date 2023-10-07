السلطات الإيرانية تمنع منتجة من السفر بسبب فيلم وثائقي



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

أعلنت السلطات الأمنية الإيرانية عن منع المنتجة الإيرانية، إلهه نوبخت من السفر خارج البلاد أو حضور أي فعاليات أو مهرجانات سينمائية بسبب فيلمها الوثائقي "بوابة الأحلام".

وكشف تقرير موقع "Variety" أنه تم إيقاف "نوبخت" والتي تعتبر أحد أعضاء مجلس إدارة جمعية المنتجين الإيرانيين، وجمعية منتجي الأفلام الوثائقية الإيرانية من قبل السلطات الأمنية وذلك عقب عودتها من عرض الفيلم مؤخرًا في البرتغال.

وتم مصادرة جواز سفرها وحاسبها وهاتفها المحمول وهو ما كشفه مساعدها، وعن عدم علمه بما يجري وفي انتظار نتائج التحقيقات، وتسبب قرار الحظر بعدم تمكن المنتجة الإيرانية من السفر إلى مهرجان شجرة المشمش السينمائي في أرمينيا حيث تم اختيارها كعضو لجنة تحكيم.

وظهرت أنباء منع المنتجة الإيرانية من السفر اليوم الجمعة في نفس يوم الإعلان عن منح جائزة نوبل للسلام هذا العام للناشط والممثلة الإيرانية، نرجس محمدي المسجونة حاليًا بسبب دفاعها عن حقوق المرأة في إيران.

وتدور أحداث فيلم "بوابة الأحلام" حول رحلة شخصية إلى منطقة القتال في شمال سوريا وسط تساؤلات حول ما يعنيه الأمر أن تكون امرأة بمفردها مع كاميرتها، ليتم مقابلة عدد من النساء اللواتي يجسدن قوة الأنثي وحريتها منهن المقاتلات الكرديات وعن تكلفة المساواة والحرية في هذه الظروف الصعبة.

وعرض الفيلم عالميًا لأول مرة بفعاليات مهرجان برلين السينمائي الدولي في دورته الأخيرة ورشح لجائزة "الدب الكريستال" كأفضل فيلم بالفعاليات.