شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. ذكرى ميلاد مخرج اللقاءات النادرة جميل المغازى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمر اليوم ذكرى ميلاد المخرج التليفزيونى الراحل جميل المغازي وهو من أهم مخرجي التلفزيون المصري، وأنتج برفقة الإعلامى مفيد فوزى مجموعة سهرات تليفزيونية مع عدد من نجوم الفن والأدب.

وُلد جميل المغازى في محافظة كفر الشيخ، وجاء إلى القاهرة بعد المرحلة الثانوية لاستكمال دراسته في المعهد الصناعي، كان يرغب فى دراسة التمثيل بجانب دراسته الأساسية.

وقبل افتتاح التلفزيون بعام طالبه الممثل والمخرج محمود السباع بالعمل معه كمساعد مخرج، ثم سافر إلى ألمانيا للتدريب، وعمل دبلومة في الإخراج، وتعامل هناك مع أفضل المخرجين في ألمانيا، ثم جاء إلى مصر وقدم العديد من البرامج في التلفزيون مع الإعلامية فريال صالح، وأجرى لقاءات مع كوكبة من النجوم الكبار، منهم فريد شوقي وحسين فهمي وهاني شاكر ولبلبة وعمر الجيزاوي وعادل إمام.

وتُوفي المخرج جميل المغازى صباح السبت 24 يونيو، المخرج الكبير جميل المغازي، بعد صراع مع المرض.