شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حاتم: شخصيتى في فيلم "حسن المصري" تعتمد على الأكشن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الفنان أحمد حاتم في تصريحات لـ"الخليج 365" أن شخصيته في فيلم "حسن المصرى" الذى يعرض حاليا في السينمات تعتمد على الاكشن، مشيراً إلى أن مشاركته في السابق في أكثر من عمل رومانسي أو درامي، لم يكن باختياره، ولكن بسبب الظروف المحيطة التي تجعله يشارك في هذه النوعية من الأعمال .

وأضاف أنه بذل مجهود كبير في الفيلم وخضوعه لتدريبات أكشن، ويتمنى أن ينال اعجاب الجمهور .

وأطلق مؤخرًا صناع فيلم حسن المصري الإعلان الرسمي للعمل، الذى انطلق يوم الأربعاء الماضى في دور العرض السينمائية في مصر ودول الخليج.

واستعرض الإعلان الرسمي لفيلم حسن المصري مزيدًا من التفاصيل حول عالم الفيلم، حيث كشف عن مهمة انتحارية يقوم بها حسن المصري تجعله أقرب من الموت أكثر من أي وقتٍ مضى، وعن أزمة نفسية يمر بها نتيجة خسارته لشخص مقرّب إليه، وأيضًا عن شبكة مافيا التي تجعّل المهمة أكثر خطورة.

ويتتبع الفيلم قصة حسن المصري، وهو مسؤول حراسات خاصة يسافر إلى حبيبته في لبنان هربًا من الماضي، ويعمل في شركتها للحراسة والتأمين، ليتورط بعدها مع أحد أكبر تجّار السلاح ويخوض مهمة انتحارية.

ويقوم ببطولة الفيلم النجوم أحمد حاتم، لينا صوفيا، دياموند بو عبود، مراد مكرم، فريال يوسف، والفيلم قصة نورا لبيب، سيناريو وحوار سمر طاهر ومن إخراج سمير حبشي.