شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الفخراني يجسد شخصية شاعر في مسلسل "أرواح خفية" بطولة سمية الخشاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الفنان الشاب محمد الفخراني فى تصريحات لـ"الخليج 365" أنه يجسد شخصية شاعر لديه ميول فنية ضمن أحداث مسلسل "أرواح خفية" بطولة النجمة سمية الخشاب ونضال الشافعي، وانتهى مؤخرا من تصوير دوره ضمن احداث العمل المقرر طرحه خلال الفترة المقبلة .

مسلسل "أرواح خفية" بطولة سمية الخشاب، نضال الشافعي، منذر رياحنة، نهلة سلامة، فراس سعيد، نسمة محمود تأليف سوسن عامر، ومن اخراج ابرام نشأت، وتدور أحداثه حول المدرسة لارا (سمية الخشاب) التي تصطحب مجموعة من التلاميذ الى كامب وتتصاعد الأحداث هناك خاصة داخل المبنى المهجور الملاصق لمكان الرحلة ونكتشف مع الوقت انا هناك سر متعلق بالمدرسة التي تعمل بها لارا وبمجموعة التلاميذ فيما يخص الأرواح ورؤية المستقبل.

وكشف مؤخراالطفل محمد الفخراني الشهير بـ"شبيه يحيى الفخرانى"، عن تفاصيل خسارته الوزن خلال الفترة الماضية، قائلاً: "أنا خسيت 21 كيلو، وزنى كان 85 كيلو، دلوقتى بقيت 64 كيلو جرام، خسيت علشان صحتى ومكنتش بعرف ألعب كورة وأنا وزنى كبير، فقررت أخس".

وأضاف الطفل محمد الفخراني، خلال لقائه على تليفزيون الخليج 365: "أنا من 5 سنوات لم أشارك في أعمال فنية، وأنا شاركت في مسلسل صاحب السعادة مع الزعيم عادل إمام، وأنا كنت فخور جدا بالعمل مع الزعيم، وقتها كان عمرى 10 سنوات"، لافتاً إلى أنه يحلم يعمل فيلم أو مسلسل من بطولته.

وكان الطفل محمد الفخراني أحدث حالة من الجدل بعد أن أدهش الجمهور بفقدانه الكثير من وزنه وذلك بعد أن عرفه الجمهور في العديد من الأعمال بوزن زائد، وشارك الطفل محمد الفخراني فى مسلسل "الزوجة الرابعة""، وفيلم "بابا"، ومسلسلات "صاحب السعادة" و"بحر" و"الشارع اللي ورانا" و"ريح المدام" و"الرجل العناب"، كما شارك في أفلام "بابا" و"الخلبوص" و"كابتن مصر"، "كلب بلدي".