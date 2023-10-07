جيسون ديرولو متهم بالإغتصاب والتحرش من قبل هذه الفنانة الشهيرة

ميرنا وليد - بيروت - ترفع الفنانة الطموحة تدعى إيمازا جيبسون، دعوى قضائية ضد الفنان الأميركي جيسون ديرولو، بدعوى التحرش الجنسي وخرق العقد والإنهاء الانتقامي غير القانوني والمزيد من جانب الفنانة.



ووقعت إيمازا جيبسون، البالغة من العمر 25 عاما، عقد تسجيل مع جيسون، البالغ 34 عاما، وتدعي أن الفنان أنهى علاقة العمل بينهما بعد أن رفضت محاولاته الجنسية.

وزعمت الشكوى المقدمة في المحكمة العليا في لوس أنجلوس أن جيسون حرم إيمازا بشكل خبيث من فرصة النجاح التي وعدت بها، حسبما ذكرت مجلة بيبول.

وقال روي زامبرانو، محامي إيمازا، في بيان: “السيد. كان سلوك ديرولو تجاه هذه الفنانة الشابة حقيرًا. فهو لم يخالف الوعود وينتهك العقود فحسب، بل إن تهديداته بالإيذاء الجسدي والتحرشات الجنسية غير المعقولة تجاه هذه المرأة الشابة التي تحاول فقط اقتحام الصناعة كانت شائنة وغير قانونية.

وذكرت إيمازا أيضًا في الشكوى أنها قبلت بفارغ الصبر عرضًا للعمل مع جايسون، لإصدار شريط مختلط وألبوم وأغنية منفردة تضم جيسون في غضون ستة أشهر بعد أول اتصال لها مع الفنان في آب/أغسطس 2021.

وقالت إنه على الرغم من أنها اعتبرت جيسون مرشدًا، إلا أنها فوجئت عندما طُلب منها الانخراط في طقوس جنسية وتعاطي الكوكايين من أجل النجاح.

وجاء في الشكوى أن طريقة وتوقيت مثل هذا التصريح تعني أن ديرولو كان يطالب من إيمازا بأفعال جنسية حتى يتمكن ديرولو من أداء دوره كمعلمها ومشرفها ومتعاونها الموسيقي. وتم تعزيز هذا الطلب الصريح لممارسة الجنس مقابل النجاح من خلال سلوك ديرولو اللاحق".

ووفقًا للشكوى، فقد أعقب ذلك عدة حوادث ضغط عليها جيسون مرارًا وتكرارًا للانضمام إليه لتناول المشروبات على الرغم من رفض إيمازا مقابلته خارج الإطار المهني.

وجاء في الشكوى: "بعد هذه الجلسة، حيث رفضت جيبسون الشرب وممارسة الجنس مع ديرولو، توقف عرض ترتيب وصول جيبسون من وإلى استوديو ديرولو".

وقالت الفنانة الشابة إن جيسون أوقف جميع الاتصالات معها فيما بعد وقيل لها في سبتمبر 2022 أن شركة أتلانتيك آند فيوتشر هيستوري قد أنهت عقدها.

يُزعم أن إيمازا احتاجت إلى علاج طبي بسبب الانهيارات وفقدان الوزن والأرق وتقلب المزاج وغير ذلك، وتم تشخيص إصابتها باضطراب ما بعد الصدمة.