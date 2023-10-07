بالصور - مايا دياب تغير لون شعرها وتستعرض رشاقتها بهذه الإطلالة

ميرنا وليد - بيروت - شوقت الفنانة اللبنانية مايا دياب محبيها، وأطلت عليهم من داخل طيارتها، وسألتهم إلى أين يعتقدون أنها متوجهة، وكانت مرتدية بنطال أسود ضيق، وتوب بيضاء قصيرة، وكانت تاركة شعرها الأشقر منسدلاً على كتفيها.



ومن ثم أطلت على محبيها على صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي، بفيديو جديد من أبو ظبي في ملعب كرة السلة، بشعر أسود، وتوب بيضاء قصيرة جداً فوق الصدر بأكمام سوداء طويلة، وتحتها توب كورسي غريب الشكل، والبعض قال أنها تشبه وجه ميكي ماوس.

وإرتدت مايا دياب بنطال جينز أزرق ، ومن الخلف وضعت صور أشهر لاعبي لاعبي كرة السلة.