شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد فهمى: لم أقرأ كتاب مصطفى محمود واكتفيت بالسيناريو في "ألفريدو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب الفنان أحمد فهمى عن سعادته البالغة بالنجاح الكبير الذي حققته حكاية "ألفردو" من مسلسل 55 مشكلة حب، التي عرض الحلقة الأخيرة منها الخميس على منصة watch it الإلكترونية.

وقال خلال حواره لـ ”الخليج 365”، إنه يحب الأعمال الفنية التي تأخذ عن أعمال أدبية سواء كتب أو روايات، كما فعل من قبل مسلسل "أنا شهرة أنا الخائن"، التي أخذت عن رواية للكاتب نور عبد المجيد، متابعا: "وانا بحب مصطفى محمود جدا، وفكرة إن أعمل حاجة متاخده من كتابه دي حاجة عظيمة جدا بالنسبالي".



أحمد فهمى

وأشار إلى أنه لم يقرأ الكتاب قبل العمل، وإنما اكتفى بالمعالجة والورق الذي كتبه السيناريست عمرو محمود ياسين، موضحا: "عمرو محمود ياسين كان كاتب كل معلومة أو تفصيلة أنا محتاج أعرفها، عن الشخصية، وعن الدور".

دارت أحداث حكاية ألفريدو في إطار اجتماعي، حول فريد (أحمد فهمي) الذي يترك العمل في مهنة الطب ويسافر إلى إيطاليا لفتح مطعم والعمل كشيف، ويكشف العمل علاقته بعمته ثريا (إلهام شاهين)، وكيف يترك عمله في إيطاليا ويعود إلى مصر بعد إصابتها بالزهايمر، ليعتني بها.

العمل مأخوذ عن كتاب 55 مشكلة حب، للدكتور مصطفى محمود وإنتاج أحمد عبد العاطى برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية، وحكاية الفريدو مكونة من 10 حلقات، ومن تأليف عمرو محمود ياسين وورشته حيث شارك بتأليف وكتابة الحلقات سارة مصباح وإخراج عصام نصار، وبطولة إلهام شاهين، أحمد فهمي، ندا موسي، أمير شاهين، فتوح أحمد، روان الغابة، ياسمين بن داود، محمد السويسي، أحمد فريد، عابد عنان، إنجي كيوان، محسن صبرى وعدد آخر من الفنانين.