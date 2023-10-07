بعد شهرين من انفصالها عن الفنان موسى.. أسما إبراهيم تعلن زواجها من غيره

ميرنا وليد - بيروت - أعلنت الإعلامية المصرية أسما إبراهيم أنها تزوجت منذ فترة قصيرة من رجل أعمال شهير في دبي، من دون أن تكشف عن هويته في حفل زفاف بسيط حضره افراد اسرتهما واصدقائهما المقربين بعيدا عن الاضواء.

وأضافت أنها قررت ان لا تدخل الجمهور في حياتها الشخصية.

وهذا الخبر فاجأ كثر بعد مرور شهرين فقط على انفصالها عن خطيبها الفنان موسى حين أعلنت الخبر على صفحتها وكتبت وقتها : "كل شيء قسمة ونصيب، تم الانفصال بيني وبين موسى، وهو إنسان محترم، وربنا يكرم الجميع".