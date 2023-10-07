ميرنا وليد - بيروت - استقبل لاعب نادي الهلال السعودي، البرازيلي، نيمار طفلته الاولى من حبيبته عارضة الأزياء برونا بيانكاردي وشاركا صورا مشتركة على حسابيهما على مواقع التواصل الاجتماعي من هذه المناسبة السعيدة.
وكتبت برونا كاشفة عن اسم طفلتهما: "وصلت "مافي" لتكمل حياتنا.. مرحباً يا ابنتنا! أنت بالفعل محبوبة جدًا من قبلنا.. شكرًا لاختيارك لنا"
واسم "مافي" أو Mavie فرنسي الاصل ويعني كلمة "حياتي".
يذكر ان نيمار كان قد تصدر الترند خلال الفترة الماضية بعدما انتشرت اخبار عن خيانته برونا خلال فترة حملهما لكن يبدو انهما تصالحا.
كانت هذه تفاصيل خبر نيمار وبرونا بيانكاردي يستقبلان طفلتهما الاولى معاً وهذا الاسم الذي أطلقاه عليها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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