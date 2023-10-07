هل طبقت غادة عبد الرازق قصة "حدث بالفعل" على إبنتها؟

ميرنا وليد - بيروت - تحدث روتانا إبنة الممثلة المصرية غادة عبد الرازق عن الشبه بين شخصية والدتها الحقيقية، والشخصية التي قدمتها في مسلسل"حدث بالفعل" وخاصة بطريقة حبها لها ومحاولتها تطفيش عريس تقدم لها حتى تبقى بجانبها.



وقالت روتانا: "شخصيتها في لمسلسل تخوف، وحصلت معايا بس مخطفتش العريس، قعدته وكانت عايزة تطلع فيه أي غلطه زي مناخيرك صغيرة لا إنت قصير، مكنتش لاقيه فيه أي غلطه وعايزة تطلع فيه أي حاجة وخلاص".

وردت عليها غادة قائلة: "مش طفشته" وأكدت غادة أنها كانت تريد أن تبقى ابنتها بجانبها طوال الوقت، كما أكدت انها سعيدة للغاية بأن روتانا تزوجت وأنها أصبحت جدة: "أحلى حاجة أنا كان نفسي روتانا تخلف بدري علشان تفرح بأولادها وتعيش معاهم وهي بصحتها وتنبسط معاهم".