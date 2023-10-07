بعد جدل إختفاء وشومه.. أحمد الفيشاوي ينشر فيديو ويصدم الجمهور

ميرنا وليد - بيروت - بعد الجدل الذي أثاره ظهوره بوشوم ومن دون وشوم، حسم الفنان المصري أحمد الفيشاوي الأمر بنشره مقطع فيديو عبر حسابه الخاص، كشف من خلاله ماذا فعل حتى غطاها.



وظهر أحمد الفيشاوي وهو يخضع لعملية إخفاء الوشوم من جسده بالطلاء حتى لا تظهر في الفيديو، وعلق قائلًأ: "هي الشغلانة بتتعمل كده، مات الكلام". و قد لاقت الصور إعجاب متابعيه.

وقد أثار أحمد الفيشاوي الجدل بالصور التي ينشرها مؤخراً على صفحته، حيث يظهر بدون الوشوم على جسمه في منشورات أخرى يظهر والوشوم موجودة على جسمه.

وتساء الجمهور عن هذا الإختفاء المفاجئ للوشوم الكثيرة على جسم الفيشاوي فهل هو فعلاً تخلى عنها من أجل دور تمثيلي ؟ أو أجرى حيلة لإخفائها ، أو ما القصة؟