حسام الحسيني يكشف عن عودته للتمثيل بعد غياب في "بطن الحوت"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

كشف الفنان والمخرج، حسام الحسيني عن عودته للتمثيل مرة أخرى بعد غياب سنوات منذ ظهوره الأخير بفيلم "الأصليين" عام 2017.

وفاجئ "حسام" متابعينه بمشاركته ضمن بطولة مسلسل "بطن الحوت" وسط نخبة من نجوم الدراما التليفزيونية، ونشر "حسام" ملصق دعائي منفرد من شخصيته بأحداث المسلسل.

وعلق "حسام" قائلًأ: "بعد أكثر من 5 سنين رجعت بالشيخ هندي في بطن الحوت قريبًا على شاهد".

تدور أحداث مسلسل "بطن الحوت" حول رجل يعمل في صناعة الفخار، ثم يضطر بطريقة ما للتعاون مع الجماعات السلفية المتطرفة ويدخل في عدة صراعات وتتصاعد الأحداث.

ويشارك ببطولة المسلسل كلًا من باسم سمرة، محمد فراج، أسماء أبو اليزيد، عبد العزيز مخيون، سماح أنور، بسمة، تأليف وإخراج أحمد فوزي صالح.

يذكر أن آخر ظهور للفنان حسام الحسيني كان ببرنامج "رامز نيفر إند" تقديم الفنان رامز جلال والذي عرض ضمن موسم رمضان الماضي.