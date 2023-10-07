شكرا لقرائتكم خبر عن ذكرى بليغ حمدى.. علي الحجار يكشف كواليس تعاونهما فى أغنية "على قد ما حبينا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل اليوم السبت ذكرى ميلاد الموسيقار الكبير بليغ حمدى الذى ولد في نفس اليوم، ولم يغيب بتأثيره الكبير في عالم الموسيقى، كأحد أبرز الموسيقيين الذين نقلوا الموسيقى العربية في منطقة أخري بفضل موهبته الكبيرة، التي أثرت وساهم في تكوين نجوم كبار حيث اعتبره الكثيرون بمثابة الأيقونة الأهم في التلحين الموسيقى بابتكاراته وإبداعاته.

الراحل بليغ حمدى تعاون مع الكثير من نجوم مصر والوطن العربى وتركت ألحانه بصمة كبيرة مع كل أغنية قدمها، وفى ذكرى ميلاده، تحدثنا مع النجم على الحجار الذى تعاون معه في بداياته وقال أنه تعرف على الموسيقار بليغ حمدى بالصدفة في برنامج الموسيقى العربية وكانت تذيعه وقتها الدكتورة رتيبة الحفني، وكان جالس وسمعنى أغنى موشح قديم الأمر الذى لفت اتباهه لى .

وأضاف أنه كان صديق شخصى لوالدى المطرب الراحل إبراهيم الحجار، وسأل عليا وعلم أننى نجله وأدرس في كلية الفنون الجميلة، واستدعانى وخلانى أغنى بالعود .

وأشار إلى أنه قدمنى لأول مرة في اغنية "على قد ماحبينا" التي حققت نجاح كبير وقتها، وقدم لي 4 أغانى قام بتلحينهم وكتب منهم أغنية والراحل عبد الرحيم منصور كتب 3 أغانى .

وقال الحجار أنه وقع عقد احتكار مع بليغ حمدي لمدة 3 سنوات، وخلال تلك الفترة طرح عليه تقديم رباعيات صلاح جاهين، بالتعاون مع الملحن سيد مكاوي، قائلًا إن إخباره بالأمر كانت المهمة الأصعب، وفوجئت إن الراجل يوافق ويكتب لي شغل مش بتاعه، لأنه يعلم قيمة رباعيات صلاح جاهين وسيد مكاوي .

وتحل اليوم السبت ذكرى ميلاد الموسيقار بليغ حمدى الذى أمتعنا بألحانه خلال مسيرة فنية طويلة في أكثر من 1000 أغنية تعاون فيها مع كبار نجوم الزمن الجميل ومازالت ألحانه عالقة في أذهان محبيه حتى الآن .

الموسيقار بليغ حمدى ولد فى حى شبرا بالقاهرة فى 7 أكتوبر عام 1931 وكان والده يعمل أستاذا للفيزياء فى جامعة فؤاد الأول (جامعة القاهرة حاليا) أتقن العزف على العود وهو فى التاسعة من العمر وفى سن الثانية عشر حاول الالتحاق بمعهد فؤاد الأول للموسيقى إلا أن سنه الصغير حال دون ذلك. التحق بمدرسة شبرا الثانوية، فى الوقت الذى كان يدرس فيه أصول الموسيقى فى مدرسه عبد الحفيظ امام للموسيقى الشرقية، ثم تتلمذ بعد ذلك على يد درويش الحريرى، وقدم عديد من ألحانه لكبار المطربين الوطن العربي أبرزهما "أم كلثوم"، وعبد الحليم حافظ، ووردة الجزائرية، وشادية، ونجاة الصغير، وصباح، ومحمد رشدي، وسميرة سعيد، وميادة الحناوى..وغيرهما.

من الاغانى الذى قدمها لكبار النجوم منها: "سواح"، "أعز الناس" لعبد الحليم حافظ، "حب ايه"، "بعيد عنك" لأم كلثوم، "حكايتى مع الزمان، "وحشتونى" لووردة الجزائرية،" تحبنيش بالشكل ده" لفايزة أحمد، ولفايدة كامل هما "ليه لأ"، و"ليه فاتنى ليه" .