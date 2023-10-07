درايك يفاجئ الجمهور بإسم ألبومه

ميرنا وليد - بيروت - أثار النجم العالمي درايك ضجة كبيرة بين الجمهور على مواقع التواصل الإجتماعي بسبب اسم ألبومه الجديد وهو "الى جميع الكلاب"، ولم يذكر سبب تسميته بهذا الإسم.



على صعيد آخر أعلن درايك، توقفه عن الغناء لسنة كاملة، بسبب مشاكل صحية كشف عنها.

وصرح درايك صباح الجمعة في برنامج إذاعي قائلا: "أحتاج إلى التركيز على صحتي، أولا وقبل كل شيء". ثم كشف عن مشاكل في الجهاز الهضمي، قائلا: "لقد كنت أعاني من أكثر المشاكل جنونا مع معدتي منذ سنوات".

لم يكن واضحاً بما يتعلق بالمرض، لكنه قال إن الأمر سيتطلب وقتا طويلا: "سأغلق باب الاستوديو لبعض الوقت. ربما سنة أو شيء من هذا القبيل.. ربما لفترة أطول قليلا".