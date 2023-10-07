إصابة كيفن سبيسي بسكتة قلبية

ميرنا وليد - بيروت - كشفت وسائل إعلام عالمية عن اصابة الممثل الأميركي كيفن سبيسي بسكتة قلبية، الا انه لم يعلّق أحد بعد على هذا الخبر من قبل عائلته.



على صعيد آخر أصدرت هيئة محلفين في محكمة في لندن مؤخرا حكماً قضى بتبرئة كيفن سبيسي من الاتهامات الموجهة إليه بارتكاب جرائم جنسية ضد أربعة رجال.

وخلال المحاكمة التي استمرت أربعة أسابيع في محكمة ساوثوارك كراون، قال المدعون إنّ الممثل قد لمس ثلاثة من الرجال بعنف في حوادث وقعت بين عامي 2004 و2013 في بريطانيا، خلال فترة عمله في مسرح أولد فيك في لندن.