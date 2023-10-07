هدية حمو بيكا لزوجته في عيد زواجه الثالث بسعر مرتفع للغاية

ميرنا وليد - بيروت - إحتفل مغني المهرجانات المصري حمو بيكا بعيد زواجه الثالث، وأقام حفل كبير لزوجته شمس.

وقد شارك حمو بيكا الجمهور مجموعة مقاطع فيديو عبر خاصية القصص القصيرة عبر حسابه الخاص، وظهر برفقة زوجته وهما يستخدمان الالعاب النارية.

وقد أثار حمو بيكا الجدل بالعدية التي قدمها لزوجته والتي يعد سعرها مرتفع للغاية، وهي مشغولات ذهبية.

وكانت نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان مصطفى كامل ان ترفع قرار الإيقاف عن مغني المهرجانات المصري حمو بيكا ويحق له مزاولة النشاط الغنائي اعتبارًا من أمس الأحد.

وجاء في البيان الصادر من قبل نقابة المهن الموسيقية: بعد الإطلاع على المذكرة المقدمة من الشئون القانونية التى تفيد بانتهاء مدة الإيقاف للحاصل على التصريح بالعمل محمد محمود مصطفى - الشهير بـ حمو بيكا - شعبة أداء صوتي، تقرر رفع الإيقاف عن المذكور، ويحق له العمل تحت مظله القانون رقم 35 لسنه 1978 وتعديلاته، ويتم إخطار كافة الجهات المعنية بذلك القرار.

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