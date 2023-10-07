بالصور- ميريام فارس وأحمد سعد وعايض و"دي جي أصيل" يشعلون الأجواء في حفل تخرّج الجامعة الأمريكية في الإمارات

ميرنا وليد - بيروت - تألق فنانو حفل تخرّج الجامعة الأمريكية في الإمارات AUE هذا العام 2023 الفنانة اللبنانية ميريام فارس، والفنان المصري أحمد سعد، والفنان السعودي عايض و"دي جي أصيل" في السهرة الغنائية التي نظمتها الجامعة في قاعة "كوكا كولا أرينا" دبي، بعد احتفالية تسليم الشهادات للخريجين.



وأشعل"دي جي أصيل" أجواء الحفل بمجموعة من الأغاني "المكس" الذي أعدها بشكل مباشر بطريقة إبداعية صاحبها الكثير من التفاعل الجماهيري.

وقدم الفنان السعودي عايض، برفقة فرقته الموسيقية، باقة كبيرة من أهم أغنياته وسط غناء وتفاعل الجمهور الحاضر مع أسلوبه وصوته المميز.

كما نقل الفنان المصري أحمد سعد أجواء الحفل الحماسية إلى تفاعل آخر مع تنقله بين أغنياته التي يحفظها الجمهور، من دون توقف، مشعلاً جميع جوانب المسرح غناء وتفاعلاً مع الموسيقى.

وقدمت الفنانة اللبنانية ميريام فارس بغنائها واستعراضها لوحات جميلة خاصة بها لا يشبهها أحد، وهو عناونها في جميع حفلاتها، لتكون مسك الختام لسهرة غنائية أبدعت وتميزت الجامعة الأميركية في الإمارات AUE في فكرتها وتنظيمها من جميع الجهات.

وأعرب نجوم الحفل الأربعة ميريام فارس وأحمد سعد وعايض و "دي جي أصيل" عن سعادتهم بمشاركة طلاب الجامعة الأميركية في الإمارات AUE فرحتها في التخرج بعد سنوات من الجد والتعب من أجل هذه اللحظة، وتشاركوا جميعًا في نصيحتهم بالنظر الى المستقبل والحياة بتفاؤل وأمل من أجل تحقيق الأهداف والنجاحات.