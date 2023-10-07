كريم فهمي يشكف تفاصيل حكاية "قرض شخصي"

ميرنا وليد - بيروت - كشف الممثل المصري كريم فهمي تفاصيل القصة الجديدة من مسلسل "حدث بالفعل" المؤلف من 5 قصص مختلفة، والتي تحمل عنوان "قرض شخصي".

وشارك كريم الجمهور مقطع فيديو تشويقي للمسلسل، والذي أظهر بعض تفاصيل وأحداث العمل، التي تدور حول شاب تتعرض زوجته وابنته للخطف.

وعلق كريم على المنشور وكتب: "ليه ممكن الواحد يدمر حياة حد غيره ويدفعه للجنون.. أنا جمال الدين عبد الرحيم خطفوا مراتي وبنتي ومهما حصل هرجعهم".

ويلعب فهمي بطولة القصة المؤلفة من 3 حلقات، إلى جانب ندى موسى، ومحمود عبد المغني، وهي من إخراج .

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