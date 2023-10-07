أول تعليق من أحمد فهمي بعد انتهاء عرض مسلسل "الفريدو"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

وجه الفنان أحمد فهمي، رسالة خاصة لصناع مسلسل "الفريدو" الذي خاض بطولته بجانب الفنانة إلهام شاهين، وذلك بعد عرض الحلقة الأخيرة من العمل.

وكتب فهمي، عبر حسابه على إنستجرام: "مبسوط من قلبي على ردود الأفعال اللي جاتلي بعد عرض آخر حلقة من مسلسل الفريدو وعايز أشكر كل واحد اشتغل من قلبه في المشروع ده".

وتابع: "عايز أشكر المنتج أحمد عبد العاطي المنتج المتعاون الفاهم .. عايز أشكر عمرو ياسين المؤلف اللي كسبته كصديق وأخ وقد إيه فكرنا واحد .. عايز أشكر المخرج الشاطر أوي السهل عصام نصار .. والأستاذة إلهام شاهين اللي كسبت كتير أوي بإننا اشتغلنا سوا".

واستكمل: "وعايز أشكر صاحبي وأخويا خالد حماد اللي عمل موسيقى أضافت شئ كبير على كل مشهد، وعايز أشكر كل صحابي اللي تعبتهم وتعبنا سوا عشان يطلع المسلسل بالشكل ده صحابي الشطار أوي ندى موسي وإنجي كيوان وعمر شرقي والعسل إيمان السيد وسويسي وياسمين داوود وروان الغابة وأمير شاهين وعابد عناني وأحمد فريد والفنانة الإيطالية مايرا".

وأضاف: "وطبعا بشكر الجمهور اللي صدق كل تفصيله في المسلسل، الحمد لله الحمد لله الحمد لله".

"الفريدو" عمل مكون من 10 حلقات عن كتاب "55 مشكلة حب" للدكتور مصطفى محمود، وهو من تأليف عمرو محمود ياسين وورشته، حيث شارك بتأليف وكتابة الحلقات سارة مصباح وإخراج عصام نصار.

مسلسل "الفريدو" بطولة إلهام شاهين، أحمد فهمي، وندى موسى، إيمان السيد، وعدد من الفنانين.