شكرا لقرائتكم خبر عن بليغ حمدى وشادية من كواليس تسجيل رائعة "والله يا زمن" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت مجلة "آخر ساعة" فى عدد 4 ديسمبر 1968 ، صورا من كواليس بروفات النجمة شادية والملحن الكبير بليغ حمدى قبل تسجيل رائعة "والله يا زمن" من فيلم "نحن لا نزرع الشوك" والتي تقول كلماتها: والله يا زمن لا بإيدينا زرعنا الشوك.. ولا روينا يا زمن وأنت يا زمن.. قاسي علينا بتبذر شوك حوالينا يا زمن".



شادية وبليغ

تدور أحداث الفيلم حول "سيدة" الفتاة الشابة التى تعانى من العذاب والقسوة بعد وفاة والدتها نتيجة معاملة زوجة أبيها لها، بعد وفاة أبيها يتولى صديقه رعايتها لكن زوجته تعاملها كخادمة وابنها "عباس" يراودها دائما ويحاول التحرش بها، تهرب من منزله وتلتحق بالعمل لدى أسرة "حمدى السمادونى" وهى أسرة تحسن معاملتها، تقع فى غرام حمدى وتتوالى الأحداث.

وجمعت العديد من الأغنيات شادية وبليغ حمدى، تنوعت بين الفلكلور واللحن العاطفي والوطني، ومن أروع ما لحن بليغ حمدي نجدهُ في أغاني شادية التي كانت الأكثر ذيوعًا ومنها: آخر ليلة، ادخلوها سالمين، أسمر وطيب يا عنب، أنا عندي مشكلة، الحنة، خدني معاك، خلاص مسافر، زفة البرتقال، عالي، عطشان يا صبايا، قولوا لعين الشمس، لا لينا أهالي، مكسوفة، والنبي وحشتنا، يا حبيبتي يا مصر، يا عيني على الوله، وغيرها من الأعمال.