نوال الزغبي بصور تنشر للمرة الأولى.. “شحنة باور” والملايين تحاصرها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تواصل النجمة اللبنانية نوال الزغبي حصد الأصداء الإيجابية عن أغنيتها الجديدة “فخامة معاليك” التي تتعاون من خلالها مع شركة الإنتاج الرائدة “لايف ستايلز ستوديوز”، إذ تحظى الأغنية بإعجاب وتفاعل واسع من الجمهور على مواقع التواصل الإجتماعي.

وتكتسح أغنية “فخامة معاليك” مواقع “إنستغرام”، و”تيك توك”، و”فيسبوك” في فيديوهات لعدد كبير من الناشطين يظهرون من خلالها وهم يقومون بحركات تعبيرية وخطوات راقصة تترجم كلمات الأغنية التي تحمل الكثير من الحب والطاقة الإيجابية.

وتستمتع نوال الزغبي بالنجاح الكبير لأغنية “فخامة معاليك” إذ تعمد بدورها على إعادة نشر الفيديوهات التي يتفاعل من خلالها المتابعون مع الأغنية عبر صفحاتها الرسمية بمواقع التواصل الإجتماعي.

كما شاركت نوال محبيها في الساعات الماضية، صورًا تنشر لأوّل مرّة من كواليس الكليب، وظهرت فيها بإطلالة برّاقة رائعة، فبدت كعادتها بغاية الجمال والأناقة وعلّقت بكلمات الأغنية قائلةً: “شحنِة باور توب البشَر رسِم الخصِر أوفُر حِيل زِنَك”.

يذكر أن نوال عادت بأغنية “فخامة معاليك” إلى لون الغناء الخليجي، حيث تعاونت فيها مع الشاعر خالد ڤرناس، والملحن ياسر نور والموزع هاني ربيع.

أمّا كليب الأغنية فتمّ تصويره في لبنان تحت إدارة المخرج فادي حدّاد، وحقق أكثر من 9.3 مليون مشاهدة بعد 10 أيام فقط من صدوره على قناة “لايف ستايلز ستوديوز” في موقع “يوتيوب”.