نيمار يستقبل مولودته الأولى: “وصلت لتُكمل حياتنا”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: رزق النجم البرازيلي نيمار بمولودته الأولى “مافي” من صديقته برونا بيانكاردي، وسط فرحة كبيرة من الثنائي، خصوصاً لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي السابق، الذي ترك ناديه الحالي الهلال السعودي من أجل أن يعيش هذه اللحظة الرائعة.

وشارك نيمار وبرونا، صباح اليوم، مجموعة من الصور عبر حسابهما في “إنستغرام”، وعلّقا عليها: وصلت مافي لتُكمل حياتنا. مرحباً بك يا ابنة! أنت بالفعل حبيبتنا. شكراً لاختيارك لنا”.

ولاقى المنشور تفاعلاً كبيراً من المتابعين حول العالم، خصوصاً عشاق النجم البرازيلي، حيث وصل عدد الإعجاب إلى أكثر من 10 ملايين حتى الآن.

وكان الهلال أعلن، مساء الجمعة، مغادرة نجمه البرازيلي الأراضي #السعودية، قبل مواجهة الأخدود، اليوم السبت، ضمن المرحلة التاسعة من دوري روشن السعودي.

وأوضح “الزعيم” أن المدرب خورخي جيسوس سمح لنيمار بمغادرة السعودية لاستقبال مولودته الأولى.

وشارك نيمار مع الهلال في خمس مباريات هذا الحالي، سجّل خلالها هدفاً واحداً وصنع ثلاثة أهداف.