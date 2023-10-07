"مخصماك".. فيديو طريف لبدرية طلبة وصاحبة الأغنية

ميرنا وليد - بيروت - شاركت الممثلة المصرية بدرية طلبة، على أحد حساباتها على مواقع التواصل الإجتماعي، مقطعاً مصوراً طريفاً من كواليس تصوير فيلم "عادل مش عادل"، جمعها بالفنانة المغربية نوال عبد الشافي.

وظهرت صاحبة أغنية "مخصماك"، المغنية المغربية نوال عبد الشافي وهي ترتدي فستان زفاف.

ووثق الفيديو غناء بدرية طلبة أغنية "مخصماك" بطريقة غريبة، لتقول المغنية نوال: "في أيه؟ هي مخصماك بقت كدا"، فقالت بدرية لها: "أومال مخصماك بقت ازاي" وغنتها نوال. وأعادت الممثلة بدرية أداء الأغنية بالطريقة الغريبة ذاتها، وقالت: "ماهي أغنية دلع".