نقل والد بريتني سبيرز إلى المستشفى...هل زارته؟

ميرنا وليد - بيروت - يقال إن جيمي والد الفنانة العالمية بريتني سبيرز يتعافى بعد قضاء بعض الوقت في المستشفى.

وكان جيمي، البالغ 71 عاماً يعاني من عدوى سيئة تتطلب إجراء عملية جراحية، وكان في منشأة للأمراض المعدية، وتم نقله إلى المستشفى ولكن تم إطلاق سراحه منذ ذلك الحين. وهو يتلقى علاجًا إضافيًا في منشأة للمرضى الخارجيين.

وفي هذا الوقت، لا يبدو أن بريتني قد استجابت بشكل مباشر للتقارير المتعلقة بوالدها المنفصل عنها.

ووفقا للتقارير، لم يكن الإثنين على اتصال منذ إطلاق سراح بريتني من الوصاية عليها. وكانت نجمة البوب صريحة في التعبير عن استيائها من والدها وأفراد عائلتها الآخرين في ذلك الوقت منذ أن وجدت حريتها.

ولقد قالت سابقًا إن والدها سوف "يتراجع" أثناء عمله كوصي عليها، قائلة إنه أهان مظهرها وأكثر من ذلك. ووجهت بريتني اتهامات خطيرة أخرى ضده.

وظل جيمي بعيدًا عن الصحافة إلى حد كبير في ذلك الوقت منذ حل الوصاية. ومع ذلك، فقد أجرى مقابلة مطولة حول ابنته وأموالها وأبنائها والمزيد في كانون الأول/ديسمبر.