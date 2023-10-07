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ميرنا وليد - بيروت - تحدثت الممثلة الأميركية بصراحة عن صراعها مع حب الشباب، وذلك من خلال مشاركة متابعيها مجموعة من الصور المذهلة الخالية من الماكياج وتعليق ضعيف حول بشرتها.
وكتبت بطلة مسلسل "Riverdale"، البالغة 27 عاماً: "منذ أن كنت في الثانية عشرة من عمري، كنت أعاني من حب الشباب". "لقد عانت بشرتي من هروب مستمر وفرط تصبغ واحمرار وتندب".
وأضافت: "أشعر بالحماس والحافز لإيجاد حلول ليس لنفسي فحسب، بل للآخرين الذين يعانون أيضًا. هذه هي بشرتي الآن، بدون مكياج... بدون مرشح. لا أستطيع الانتظار لمشاركة المزيد حول ما كنت أعمل عليه".
يبدو أن هناك مشروعًا جديدًا يتضمن منتجات للعناية بالبشرة أو التجميل قد يكون قيد التنفيذ!
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور - ليلي راينهارت من دون ماكياج وهذا ما كشفته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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