أحمد عز يتحدث عن دوره في فيلم "الممر"

ميرنا وليد - بيروت - تحدث الممثل المصري أحمد عز عن دوره في فيلم "الممر"، وعن فخره بتجسيد دوره"اللواء محيي نوح"، أحد أبطال حرب أكتوبر.

وقال أحمد عز خلال مداخلة هاتفية: "كان لي شرف تجسيد شخصية اللواء محيي نوح، في فيلم الممر"، ليرد عليه اللواء نوح قائلًا: "أحمد ابني العزيز اللي بعتبره من أبنائي وشكراً على تجسيد شخصيتي في الفيلم. الفيلم ده من أصعب الأفلام التي مرت على مستوى التحضيرات والاستعدادات، كنا نمشي في الصحراء أربع ساعات ندور على مواقع للتصوير، والفضل يرجع إلى الشؤون المعنوية التي رتبت كل شيء، والمخرج شريف عرفة".

وعن جملة "البسوا المموه.. بيخافوا منه"، التي نالت إهتمام الجمهور بشكل كبير، قال: "دي جملة أستاذ شريف هو اللي قالي قول كده وإحنا بنصور، ومكنتش متخيل إن الجمهور هيتفاعل معاها كده. إحنا كفنانين كنا حاسين إننا بنعمل حاجة كبيرة أوي، والناس دي كانت بتروح تعمل العمليات الاستشهادية وعارفة إنها مش راجعة لأهلها، إحنا معملناش حاجة، بالنسبة للأبطال الحقيقيين، ده أقل حاجة نقدمها لناس كانت شايله روحها على كفها بجد".

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