- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
ميرنا وليد - بيروت - يستكمل الفنان العالمي جولته حول العالم مع إخوته فرقة الأخوة جوناس، وتلتزم الفرقة بلائحة الأغاني الذي تم وضعها منذ البداية، رغم أنها تتخلل أغنية كتبها جو لزوجته المنفصل عنها حالياً الممثلة البريطانية صوفي تيرنر لحفل زفافهما "Hesitate"، وأغنية لإبنتيه، اللتان تحاول تيرنر أن تخطفهما منه.
ولاحظ الحاضرين بالحفل أن جو لا يتصرف على طبيعته، إذ واضح أنه يتعاطى المخدرات والكحول، فهو لا يبدوا مستاءً أم فر حاً، بل يبدو وكأنه يفقد توازنه ولا يستطيع السيطرة على عبارات وجهه.
ويحاول شقيقاه قدر المستطاع إعطائه الدعم الذي يحتاجه في هذه المحنة الصعبة.
يذكر أن جو لم يعترف أم يتسرب أي خبر عن معاناته من الإدمان على المخدرات، ولكن سابقاً كانت قد صرحت حبيبته السابقة الفنانة العالمية ديمي لوفاتو، أن جو هو من عرفعها على المخدرات وكانا يتعاطاها سوياً.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور - جو جوناس يتصرف بغرابة على المسرح... فهل عاد إلى تعاطي المخدرات؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.