بالصور - جو جوناس يتصرف بغرابة على المسرح... فهل عاد إلى تعاطي المخدرات؟

ميرنا وليد - بيروت - يستكمل الفنان العالمي جولته حول العالم مع إخوته فرقة الأخوة جوناس، وتلتزم الفرقة بلائحة الأغاني الذي تم وضعها منذ البداية، رغم أنها تتخلل أغنية كتبها جو لزوجته المنفصل عنها حالياً الممثلة البريطانية صوفي تيرنر لحفل زفافهما "Hesitate"، وأغنية لإبنتيه، اللتان تحاول تيرنر أن تخطفهما منه.



ولاحظ الحاضرين بالحفل أن جو لا يتصرف على طبيعته، إذ واضح أنه يتعاطى المخدرات والكحول، فهو لا يبدوا مستاءً أم فر حاً، بل يبدو وكأنه يفقد توازنه ولا يستطيع السيطرة على عبارات وجهه.

ويحاول شقيقاه قدر المستطاع إعطائه الدعم الذي يحتاجه في هذه المحنة الصعبة.

يذكر أن جو لم يعترف أم يتسرب أي خبر عن معاناته من الإدمان على المخدرات، ولكن سابقاً كانت قد صرحت حبيبته السابقة الفنانة العالمية ديمي لوفاتو، أن جو هو من عرفعها على المخدرات وكانا يتعاطاها سوياً.