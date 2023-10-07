الاثنين.. عبدالله حلمي يشارك في حفل ياسمين الحربي علي المسرح الصغير بالأوبرا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تقدم عازفة الهارب ياسمين الحربي حفل في الثامنة مساء الاثنين ٩ أكتوبر، على المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية بمشاركة فرقة إبهار مصر وكورال المدرج والمطربة سماح إسماعيل.

يتضمن برنامج الحفل مجموعة متنوعة من موسيقى أغاني الزمن الجميل والأغاني المعاصرة لكبار الموسيقيين، منهم: سيد درويش، محمد عبدالوهاب، فريد الأطرش، جمال سلامة، هاني شنودة، كما أعدت ياسمين مفاجأة في هذا الحفل وهي ظهور متميز لعازف الكولة الكبير عبدالله حلمي .

يذكر أن ياسمين الحربي مواليد عام ١٩٧٩، التحقت بمعهد الكونسرفتوار في السابعة من عمرها ودرست الموسيقى الكلاسيكية وتخصصت في العزف على آلة الهارب وفي عام ١٩٩٦ تخرجت في كلية التربية الموسيقية بعد أن درست آلاتي البيانو والعود، وفي عام ١٩٩٩ بدأت رحلتها على آلة الهارب وقدمت العديد من الحفلات الناجحة التي نالت استحسان النقاد والجمهور.

أسست فرقتها الموسيقية عام ٢٠٠٠ وفي فترة زمنية قصيرة أصبح للفرقة قاعدة جماهيرية كبيرة، اهتمت بما تقدمه من أعمال مميزة شملت المؤلفات الكلاسيكية العالمية والموسيقى العربية، التي أعادت صياغتها لتتناسب مع آلة الهارب.

قدمت العديد من الحفلات بدار الأوبرا المصرية والمراكز الثقافية وذاع صيتها مما جعلها تشارك بالعزف مع كبار الفنانين، منهم: محمد منير الذي تشاركه جميع حفلاته داخل وخارج مصر.