كريمة منصور تشارك في "الجونة السينمائي" بفيلم "ربيع يوم عادي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

يشارك فيلم "ربيع يوم عادي" في منافسات مسابقة الأفلام القصيرة بمهرجان الجونة السينمائي، المقرر انطلاقه الجمعة 13 أكتوبر.

وتخوض الفنانة والراقصة كريمة منصور أولى بطولاتها المطلقة خلال الفيلم الذي تجسد خلاله شخصية "راهبة" صارمة تتقاطع بها الأقدار لتغير مجرى حياة مراهقة في السادسة عشر من عمرها.

"ربيع يوم عادي" فيلم نسائي يجمع فريق العمل بالكامل من النساء، بداية من المخرجة منة إكرام والمؤلفة يمنى خطاب والمنتجة ندى رياض وبطولة كريمة منصور بجانب فيروز سعد التي تخوض أولى تجاربها في عالم التمثيل.

تدور قصة الفيلم في مدرسة لها نظام صارم يحتم على الطالبات أن ترتدين نفس التنورة والقميص وربطات الشعر. بطلة الفيلم سارة، مراهقة خجولة، تتعثر أثناء ممارستها الرقصة خاصة بعيد الأم بفستانها التقليدي الطويل، ما يدفع معلمتها الراهبة نورا لمساعدتها بتعديل الفستان في مسكنها الخاص، هناك وحدها مع الراهبة الأكثر صرامة في المدرسة.

تقول كريمة منصور في بيان صحفي: "يستكشف الفيلم علاقة مراهقة بشكلها وكيف تؤثر المفاهيم النمطية للجمال على ثقتها بنفسها وتقبلها لجسمها كما يواجه التنمر والقيود المجتمعية لتحرر المرأة وحرية جسدها بواقعية قصته".

بينما أضافت ندى رياض "سر اهتمامنا بإنتاج الفيلم قلة الأفلام المصرية الموجهة للمراهقات ورغبتنا في إصدار عمل فني يتعامل مع مشكلاتهن ويأخذ صفهن لإيماننا بدور السينما الاجتماعي، الفيلم من صنع نساء مصريات وموجه لنساء مصر والعالم العربي".

ويعد فيلم "ربيع يوم عادي" ثاني مشاركات المخرجة منة إكرام في مهرجان الجونة بعد فيلم "عمى ألوان"، بطولة آسر ياسين وليلى سامي، منذ أربع سنوات، كما يعد أجدد تجاربها الإخراجية بعد تأليفها مسلسل "سابع جار" بطولة دلال عبدالعزيز وهاني عادل.

في حين يسبق عرض الفيلم مشاركة مؤلفته يمنى خطاب في تأليف مسلسل آسر ياسين المنتظر عرضه على منصة نتفليكس بداية العام المقبل للمخرج السدير مسعود، وذلك بعد مشاركتها في تأليف مسلسل "النزوة" بطولة خالد النبوي وعائشة بن أحمد. والفيلم من إنتاج فلوكة فيلمز للمنتج أيمن الأمير.