إد شيران يستقبل الخريف بألبوم جديد وحفلات بقاعة ألبرت الملكية في لندن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أصدر النجم العالمي إد شيران ألبومه الغنائي الجديد "Autumn Variations" ويحقق نجاحاً عالمياً كبيراً، من إنتاج آرون ديسنر.

حول فكرة هذا الألبوم قال إد في تصريحات صحفية: في الخريف الماضي، وجدت أنا وأصدقائي أننا نمر بالعديد من المتغيرات في الحياة. بعد حرارة فصل الصيف، كان كل شيء إما يهدأ، أو يستقر، أو يصل إلى ذروته أو ينهار.

وأضاف إد: عندما مررت بوقت عصيب في بداية العام الماضي، ساعدتني كتابة الأغاني على فهم مشاعري والتصالح مع ما كان يحدث. وعندما تابعت أحوال أصدقائي بمختلفها، كتبت أغان - بعضها من وجهة نظرهم - حول كيف كنا ننظر إلى العالم حينها. منها قصص حول الوقوع في الحب وتكوين صداقات ومشاعر من حسرة القلب والإكتئاب والشعور بالوحدة والإرتباك.

وحول مصدر إلهامه في هذا الألبوم قال إد: أخبرني والدي وأخي عن ملحن يُدعى إلغار، وهو الذي قام بتأليف أغنية "Enigma Variations"، حيث كانت كل مقطوعة من المقطوعات الموسيقية الأربعة عشر تدور حول صديق مختلف من أصدقائه، وهذا ما ألهمني عند إنتاج هذا الألبوم، عندما قمت بتسجيل ألبوم " Subtrac " مع آرون ديسنر، توافقت أفكارنا على الفور، لقد كتبنا وسجلنا بدون توقف، وولد هذا الألبوم من رحم تلك الشراكة، أشعر أنه استحوذ على شعور الخريف بشكل رائع في هذا الألبوم وآمل أن يحبه الجميع بقدر ما أحبه.

هذا وأصدر إد شيران فيديو كليب خاص لأغنية "American Town" ، كما اتفق على إحياء حفلين في قاعة ألبرت الملكية في لندن يومي 18 و19 نوفمبر المقبل، وتم بيع تذاكرهما بالكامل، ومن المقرر أن يؤدي في هذه الحفلات أغاني ألبومه الجديد "Autumn Variations" .