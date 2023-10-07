رمضان 2024..عصام السقا يشارك بالجزء الثالث بمسلسل "يحيى وكنوز"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

أعلن الفنان عصام السقا، عن خوضه دراما رمضان 2024 بالجزء الثالث من مسلسل الرسوم المتحركة "يحيى وكنوز".

ونشر عصام، صورا، خلال تسجيل حلقات العمل، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "بسم الله..(يحيي وكنوز) الجزء الثالث، رمضان القادم على قناة dmc .. بإذن الله يكون فيه رسالة ومفيد لكل أطفالنا".

ودارت أحداث الموسم الثاني من المسلسل الذي عرض بشهر رمضان 2023 في إطار من التشويق خلال مغامرات يحيى وكنوز والأستاذ عصام وسينو مع ظهور عدد من الشخصيات الدرامية الجديدة بهذا الموسم أبرزهم شخصية الدكتور عجيب والذي يجسد دوره الممثل محمد ثروت، وهي شخصية مؤثرة في الأحداث الدرامية تحاول خداع يحيى ورفاقه في بداية الأحداث وتستمر المطاردات بينه وبين يحيى في العالم الحديث والقديم طوال الحلقات.

واستعرض المسلسل في الجزء الثاني سير عدد من ملوك وحكام مصر القديمة من بينهم الملك خفرع والذي يؤدي صوته الفنان خالد سليم والملك أمنمحات ويؤدي صوته الفنان أحمد العوضي والملك رمسيس الثالث ويؤدي صوته الفنان إسلام جمال وحاكم الأقليم ببي نخت ويؤدي صوته الفنان أحمد صلاح حسني بالإضافة لاستعراض سير ملوك آخرين منهم الملك مينا والملك سنفرو، كما تحمل الأحداث مفاجآت جديدة خاصة بشخصية الملك رمسيس الثاني والذي أدى صوته في الجزء الأول الفنان ياسر جلال.