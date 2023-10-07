بالصور| الأوبرا تحتفي باليوبيل الذهبي لانتصارات أكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

احتفلت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر، تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، باليوبيل الذهبي لانتصارات أكتوبر .

ووسط حشد جماهيري تجمل المسرح الكبير بالمشاعر الوطنية الحماسية واستعاد الحضور ذكريات أجواء العبور العظيم، الذي استرد الكرامة وقهر المستحيل، وعلى أنغام الفرقة القومية العربية للموسيقى بقيادة المايسترو الدكتور مصطفى حلمي، تغنى المطرب أحمد جمال بباقة من المؤلفات الخالدة، كان منها: هنحب مين غيرك، تحيا مصر تحيا، موال، يا أغلى اسم في الوجود، ميدلي حليم ومن أعماله الخاصة اضحكي.

سبق فقرة أحمد جمال، فاصل أحياه نجوم الأوبرا: سارة زكي، أحمد عصام، أحمد سعيد وحنان عصام تضمن موسيقى أيام السادات، يا بوي يا مصر، دقت ساعة العمل، ياللي عاش حبك يعلم، عظيمة يا مصر، حلوة بلادي، يا حبيبتي يا مصر، حبايب مصر، النجمة مالت على القمر، سلمولي على مصر، قصيدة مصر، وتشارك الجميع في أداء أغنية عاش اللي قال.

وتواصل الأوبرا احتفالاتها بذكرى انتصارات أكتوبر خلال الشهر الجاري بمجموعة من الفعاليات المتنوعة على مختلف مسارحها بالقاهرة والإسكندرية ودمنهور .