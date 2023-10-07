بصحبة أسرتها وملامح الحمل واضحة.. أحدث ظهور لـ شام الذهبي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

شاركت شام الذهبي، ابنة المطربة أصالة متابعي حسابها الرسمي على موقع انستجرام، صورًا جديدة تجمعها بأسرتها في حفل عائلي.

وظهرت شام في الصور وملامح الحمل واضحة، إذ أوشكت على وضع جنينها، وكان بصحبتها خالد الذهبي والتوأم علي وآدم طارق العريان، وخالها.

وكشفت شام أن الحفل عائلي للاحتفال بخطبة أحد أفراد أسرتها، وعلقت "ألف مبروك حبيبي".

كانت أصالة كشفت في يوليو الماضي خلال لقائها ببرنامج ET بالعربي عن حمل ابنتها، قائلة: "ما بعرف اذا هي بدها تقول إنه هي هيك حامل.. خايفة يكون غلط لأن هي مقالتش ولا شو بيصير إذا أنا قلت؟".

وأضافت: "أنا قريت التعليقات كله شايف إن هي حاطة إيدها على بطنها وأنا كمان في أغلب الصور حاطة إيدي على بطنها لأن أنا كمان خايفة على بطنها.. الأمومة دي هبة من عند الله مش كل والدة تبقى أم".