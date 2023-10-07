بعد إزالة "شامتها".. هند عبدالحليم تهاجم منتقديها: "خليكوا أشرار أكتر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

ردت الفنانة هند عبدالحليم على منتقدي إزالة "حسنة- شامة" من وجهها، بعدما نشرت صورة لها ظهرت فيها بدونها.

وكتبت هند منشورًا عبر خاصية "القصص القصيرة"، على حسابها بموقع "إنستجرام": "للتوضيح حاجة كمان بما إن الناس بقت بتقول كده في الوش ومش بيحسوا بحد فيه ناس كتير قالت إني عملت مناخيري ونفخت وشي وشفايفي انا عملت كل ده؟ إمتی طیب وفين؟".

وأضافت هند: "هو انتوا مش عارفين أن البني آدم ملامحه بتتغير مع مرور السنين، وهو نفسه أصلا بيتغير مش بيروح يعمل عمليات في شخصيته ولا أحاسيسه، بس الحاجة الوحيدة اللي مش بتتغير إنه هيفضل بني آدم بیحس وبيتوجع فحطوا نفسكوا مكان الناس أو بلاش.. بس مش لازم تخلوني عملت وغیرت وشيلت الحسنة اللي كانت فيها موهبتي أو الحسنة الوحيدة اللي كانت فيا زي ما ناس كتير قالت، برافو يا جماعة استمروا خليكوا أشرار أكتر وأكتر اتبسطوا".

ومن ناحية أخرى كان أخر أعمال هند عبدالحليم مسلسل "أزمة منتصف العمر"، بطولة كريم فهمي، ريهام عبدالغفور، رنا رئيس، ركين سعد، تأليف أيمن سليم، إخراج كريم العدل.