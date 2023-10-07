محمد هنيدي يعلق على "طوفان الأقصى": "فلسطين عربية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

علق الفنان محمد هنيدي على إطلاق المقاومة الفلسطينية عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "لانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي".

ونشر هنيدي صورة الأقصى، عبر حسابه الرسمي بموقع "X"، وعلق: "ربنا يحميكم وينصركم، ومازال في القصة بقية، فلسطين عربية".

وفي وقت مبكر من صباح اليوم السبت 7 أكتوبر، أطلقت المقاومة الفلسطينية، عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "لانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي".

واستهدفت الضربة الأولى مواقع للاحتلال الإسرائيلي، ومطاراته وتحصيناته العسكرية قد تجاوزت 5 آلاف صاروخ وقذيفة"، وتمكنت المقاومة الفلسطينية، من السيطرة على مستوطنات حدودية، فضلًا عن أسر عدد كبير من المستوطنين حتى الآن.

وقال القائد العام لـ"كتائب القسام"، محمد الضيف، "آن الأوان أن تتحد كل القوى العربية والإسلامية لكنس الاحتلال عن مقدساتنا وأرضنا".

كما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم السبت، بأن المقاومين الفلسطينيين اقتحموا موقعا للجيش الإسرائيلي في شمال غلاف غزة وأسروا جنودا إسرائيليين.

وأعلنت الإذاعة الإسرائيلية سقوط قتلى ومصابين بأعداد كبيرة في صفوف الإسرائيليين، بعد تسلل ما وصفتهم بالمسلحين إلى منطقة غلاف غزة.

ربنا يحميكم وينصركم .. ومازال في القصة بقية .. فلسطين عربية pic.twitter.com/JUw3GrqpiU