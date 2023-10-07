شكرا لقرائتكم خبر عن watch it تعلن عرض مسلسل "صوت وصورة" يوم 13 أكتوبر قبل العرض على dmc والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت منصة watch it عن عرض مسلسل "صوت وصورة" بطولة النجمة حنان مطاوع يوم 13 اكتوبرالجارى، قبل العرض التليفزيونى بـ 24 ساعة، حيث يعرض على قناة dmc يوم 14 أكتوبر الجارى، وهو من إخراج محمود عبد التواب، وتأليف محمد سليمان عبد المالك، وإنتاج اروما استديوز للمنتج تامر مرتضى، ويعرض على شاشات المتحدة في عرضه الأول .

وتتطرق حنان مطاوع في مسلسلها "صوت وصورة" إلى جرائم السوشيال ميديا وكيف تؤثر على البشر وتجعلهم في حالة ضيق ويأس شديدة، بجانب أن حنان تناقش أيضاً فكرة دخول الذكاء الاصطناعى في حياة البشر وهو الخطر الأكبر الذى يسئ البعض استخدامه.



صوت وصورة

وكانت قد طرحت قناة DMC البرومو الدعائى لمسلسل "صوت صورة" والذى يتواصل تصويره حاليًا للعرض قريبًا، وكشف البرومو عن طبيعة العمل الذى يتناول سلبيات مواقع التواصل الاجتماعى ومدى تضليلها للواقع واستخدامها في التشويش وإدخال مستخدميها في العديد من الأزمات والمشاكل، والمسلسل بطولة حنان مطاوع، نجلاء بدر، مراد مكرم، وليد فواز، ناردين فرج، عمرو وهبة ولاء الشريف، عماد صفوت، صدقى صخر، هاجر عفيفى، أحمد ماجد، ايمان الشريف، رامى الطمبارى، وآخرون، تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمود عبد التواب "توبة"، وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية.